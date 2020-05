Fiorentina en Sampdoria zijn opnieuw hard getroffen door het coronavirus. De Serie A-clubs melden donderdag dat er bij hen respectievelijk zes en vier personen positief zijn getest.

Bij Fiorentina gaat het om drie spelers en drie leden van de technische staf en bij Sampdoria om vier spelers, waarvan één eerst een negatieve uitslag had maar later een positieve. Ze zijn volgens het protocol twee weken in quarantaine geplaatst.

Fiorentina kreeg in maart al te maken met tien besmettingsgevallen en Sampdoria destijds met zeven. Ook zij moesten verplicht in thuisisolatie en waren enkele weken later allemaal hersteld van de ziekte.

De nieuwe besmettingen bij Fiorentina en Sampdoria betekenen mogelijk slecht nieuws voor het afronden van dit seizoen in de Serie A. Woensdag bleek dat ook een speler van Torino, die evenmin bij naam werd genoemd, kampt met het coronacirus.

Clubs willen competitie hervatten

De clubs op het hoogste niveau in Italië spraken onlangs nog unaniem de wens uit om de competitie deze of volgende maand te hervatten, maar het is de vraag of dat door de recente ontwikkelingen bij Fiorentina, Sampdoria en Torino nog steeds het geval is.

De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora verwacht niet dat er dit seizoen nog wordt gevoetbald. "Het wordt steeds lastiger om de Serie A uit te gaan spelen. Als ik voorzitter van een club was, dan zou ik me gaan focussen op volgend seizoen", zei hij onlangs.

Alle clubs mochten deze week weer beginnen met trainen op voorwaarde dat spelers minimaal 2 meter uit elkaar blijven. Na 17 mei kan er weer regulier met de groep worden getraind. In de Serie A moeten er nog twaalf speelrondes en een aantal inhaalwedstrijden worden afgewerkt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.