Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax vreest niet dat de spelers van zijn club door de coronacrisis veel minder waard zijn geworden op de transfermarkt. De Amsterdammers zijn niet van plan om komende zomer veel minder geld te vragen.

"Natuurlijk, bedragen van 150 tot 200 miljoen euro zijn verleden tijd. Maar ik denk dat er nog steeds een aardig prijskaartje om de nek van spelers van Ajax hangt. Zij zijn goed opgeleid en ervaren in winnen en spelen van Europees voetbal", zegt Van der Sar woensdag tegen persbureau Reuters.

Ajax raakte al Hakim Ziyech voor zo'n 40 miljoen euro kwijt aan Chelsea. Ook andere sterkhouders als André Onana, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek zouden hoog staan op het lijstje van verschillende Europese topclubs. Onana gaf onlangs nog te kennen dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.

"We hebben vorig jaar met Onana, Tagliafico en Van de Beek afgesproken dat ze nog een seizoen zouden blijven en dat we elkaar dan helpen om op zoek te gaan naar de volgende stap in hun carrière. Niets is veranderd. Er zal geen sprake zijn van 50 procent korting, clubs kunnen dat vergeten", aldus Van der Sar.

'Makkelijker voor Bayern om dat te roepen'

Ajax is misschien genoodzaakt om een sterspeler van de hand te doen aangezien ook zij in financieel opzicht zwaar zullen worden getroffen door de coronacrisis. Vanwege de uitbraak is het seizoen in de Eredivisie voortijdig beëindigd en wordt waarschijnlijk ook een groot deel van volgend seizoen zonder publiek gespeeld.

"Vorig jaar zeiden mensen dat er zeven of acht spelers zouden vertrekken, maar we verloren twee belangrijke krachten. Grote clubs als Bayern zijn van mening dat de transfersommen omlaaggaan in de komende windows, maar dat is makkelijker voor hen om te roepen want zij zijn de kopers", vertelt Van der Sar.

"We zullen financieel gezien een grote klap krijgen als het gaat om inkomsten van kaartverkoop en de zakelijke markt. Het gaat nu om het maken van plannen. We zullen met de spelers en de staf moeten praten als we een volledig inzicht hebben in de financiële gevolgen van deze situatie."

