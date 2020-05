FC Twente neemt na één seizoen al afscheid van trainer Gonzalo Garcia. De Enschedeërs hebben besloten het contract van de 36-jarige Uruguayaan niet te verlengen.

"Vorige week hebben we reeds aangegeven een nieuwe stap te willen zetten bij FC Twente en een andere koers te willen varen", licht algemeen directeur Paul van der Kraan toe op de website van de club.

"Dit besluit leidde tot het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen. Een logisch uitvloeisel hiervan is om de contracten van Gonzalo Garcia en zijn assistenten Dennis van der Ree, Peter Niemeyer en Şenol Kök niet te verlengen."

Garcia werd afgelopen zomer door Van Leeuwen doorgeschoven van assistent-trainer naar hoofdtrainer. Hij was de opvolger van Marino Pusic, die ondanks dat hij kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie veel kritiek te verduren kreeg op zijn speelstijl.

FC Twente eindigde als veertiende in Eredivisie

Garcia moest voor aantrekkelijker voetbal zorgen in de Grolsch Veste. Hij begon met flink wat versterkingen prima en was ongeslagen in de eerste zes speelrondes, maar daarna kwam de klad er snel in en zakte FC Twente steeds verder weg op de ranglijst van de Eredivisie.

FC Twente moest vrezen voor play-offs voor promotie/degradatie, maar eindigde op de veertiende plek omdat het kabinet betaald voetbal verbood tot 1 september door de coronacrisis, waardoor het seizoen niet kan worden afgemaakt.

Garcia was deze jaargang na Sjors Ultee van Fortuna Sittard de op één na jongste trainer in de Eredivisie. Hij speelde in het verleden heel wat jaren in Nederland, bij achtereenvolgens AGOVV Apeldoorn, sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Groningen en VVV-Venlo.

