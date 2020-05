Werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) hebben donderdag een akkoord bereikt over noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Er komt onder meer een centrale regeling over het inleveren van salaris.

De afspraken - die ook gesteund worden door de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de KNVB - zullen naar schatting zeker 35 miljoen euro aan besparingen opleveren voor de clubs in het betaald voetbal.

Elders in Europa bereikten spelers bij onder meer Juventus, Real Madrid en FC Barcelona een individueel akkoord met hun club over salariskortingen, maar de vakbonden zetten in Nederland vanaf het begin in op een regeling voor de hele bedrijfstak.

"Uiteraard zagen wij dat spelers in veel landen werden geconfronteerd met hele forse salarisaanpassingen", zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. "Soms werd dit zelfs eenzijdig bepaald door hun club of de overheid, of kwam dit tot stand onder zware morele druk. Dat hebben wij in Nederland weten te voorkomen."

"Het definitief niet kunnen uitspelen van de competities en het zeker een half jaar niet kunnen spelen met publiek leidt tot zo’n 300 miljoen aan inkomstenverlaging. Met die cijfers op tafel hebben wij onderhandeld met de FBO en zijn wij tot een pakket maatregelen gekomen dat ons inziens gegeven de omstandigheden een redelijk compromis is."

Maximaal 20 procent salariskorting

Het pakket salarismaatregelen geldt in eerste instantie tot 1 januari 2021 en bestaat uit een aantal aanbevelingen, waarbij de bestbetaalde voetballers en trainers meer gekort zullen worden dan hun collega's met een lager salaris.

Spelers en trainers die een bruto jaarsalaris hebben van 25.000 euro zullen 2,5 procent inleveren. Vervolgens loopt dit voor de hogere salarissen progressief op naar maximaal 20 procent.

De vakbonden hebben in ruil voor het loonoffer met de FBO afgesproken dat de cao voor het betaald voetbal verlengd wordt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2023. "Dat is een hele mooie bijkomstigheid", aldus Levchenko. "Zo krijgen de spelers weer extra rechtszekerheid en garanties voor een langere periode."

FBO-directeur Serge Rossmeisl is "gepast trots" dat er collectieve afspraken zijn gemaakt. "Dat geeft aan dat iedereen binnen de voetballerij zich volledig bewust is van de ernst van de crisis en de gevolgen voor het betaald voetbal. Daarnaast bewijst deze regeling dat het betaald voetbal de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar zichzelf te kijken bij het nemen van noodzakelijke maatregelen."

Noodmaatregelen betaald voetbal Spelers en trainers zien af of vinden een minnelijke regeling voor collectieve bonussen

Een salarisreductie aan de hand van een progressieve staffel. Beginnend vanaf 2,5 procent voor jaarsalarissen voor meer dan 25.000 euro bruto per jaar en oplopend naar maximaal 20 procent, waarbij de partijen hebben afgesproken rekening te houden met de overheidsmaatregelen

Spelers en trainers zien af van eventuele resterende vakantiedagen over het seizoen 2019/2020

Clubs krijgen de mogelijkheid om de vakantietoeslag over het seizoen 2019/2020 in juni in plaats in mei uit te betalen

De cao in het betaald voetbal wordt verlengd van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2023

Een verlaging van het verplichte aantal contractspelers in de Keuken Kampioen Divisie van zestien naar veertien (2020/2021) of vijftien (2021/2022)

