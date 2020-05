De KNVB vindt het "geen prettige verrassing" dat het kabinet massale publieksevenementen pas weer wil laten doorgaan als er een vaccin tegen het coronavirus is. Dat zou betekenen dat er mogelijk nog lang in lege stadions gespeeld moet worden in het betaald voetbal.

In een brief over de versoepeling van de coronamaatregelen schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag dat het kabinet nog geen datum kan noemen vanaf wanneer "massale evenementen met een landelijke uitstraling" weer plaats mogen vinden.

"Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoelang dat gaat duren", aldus De Jonge. "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."

Het was al zeer waarschijnlijk dat het nieuwe seizoen van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vanaf 1 september begint met duels achter gesloten deuren, maar een hele jaargang zonder fans - en dus zonder de inkomsten van kaartverkoop - zou voor nog meer financiële problemen zorgen bij de clubs.

"We zouden het verschrikkelijk vinden als er lang niet voor publiek gevoetbald kan worden", meldt de KNVB in een reactie op de brief van het kabinet. "Dit zou namelijk ten koste gaan van de sportbeleving bij de miljoenen fans en kijkers."

"Bovendien zou het voor de bedrijfstak betaald voetbal opnieuw een hele zware financiële klap betekenen. Hierover zijn we ook in gesprek met de overheid, juist omdat Nederlandse clubs bovengemiddeld afhankelijk van inkomsten uit stadionbezoeken zijn. Vandaar dat de melding van vanochtend als een totale verrassing kwam."

'Praten juist met overheid over opstarten topvoetbal'

De KNVB benadrukt dat de bond zich zal blijven houden aan de richtlijnen van het kabinet. "Maar we praten momenteel juist met de overheid over het in fases opstarten van het topvoetbal om samen te bezien wat nog wel kan in deze tijd."

"Daarbij kijken we tevens nauwlettend naar wat de clubs in het buitenland doen op dit vlak. De ontwikkelingen gaan snel, daarom lijkt ons hetgeen is gemeld in deze fase nogal voorbarig."

Het seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie werd vorige maand definitief gestaakt omdat er tot 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden. Het kabinet bevestigt donderdag dat wedstrijden in het betaald voetbal - zonder publiek - weer zijn toegestaan vanaf 1 september.

