Arne Slot erkent dat het moeilijk is om op dit moment prestatiegericht te trainen met AZ. De coach van de Alkmaarders hoopt dat zijn ploeg vooral veel plezier heeft, nu er de komende maanden sowieso geen wedstrijden gespeeld kunnen worden.

"Ik zie dat de jongens met veel enthousiasme aan het trainen zijn", zegt Slot donderdag bij AZ TV. "Conditie op peil houden en plezier hebben, dat zijn de belangrijkste pijlers voor mij deze weken. Ik heb niet de illusie dat de jongens nu ontzettend veel leren."

De spelers van AZ hebben voorlopig geen doel om naartoe te werken, want tot 1 september kan er niet worden gevoetbald in de Eredivisie. De trainingscomplexen zijn sinds vorige week wel weer geopend, waardoor de ploeg in kleine groepjes kan trainen.

Premier Mark Rutte maakte woensdagavond op zijn persconferentie bekend dat het streven van het kabinet is om vanaf 1 september weer betaald voetbal mogelijk te maken, maar mogelijk worden de strenge maatregelen die gelden voor trainingssessies binnenkort al versoepeld.

"We handelen elke keer naar wat Rutte aangeeft", benadrukt Slot. "Als we over drie weken met de hele groep kunnen trainen, zullen we daar gebruik van maken. En waar we kunnen, geven we de jongens vrijaf. Want we gaan hoe dan ook niet 3,5 maand achter elkaar doortrainen."

Op het moment dat de Eredivisie werd stilgelegd in maart stond AZ gedeeld aan kop met Ajax, dat wel een beter doelsaldo had. De KNVB besloot onlangs bij het definitief beëindigen van de Eredivisie om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand, waardoor AZ de voorronde van de Champions League in gaat.

