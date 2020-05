De internationale voetbalbond FIFA is een onderzoek gestart naar de miljoenentransfer van Bruno Fernandes van Sporting CP naar Manchester United, na een klacht van Fernandes' voormalige club Sampdoria.

De 25-jarige Fernandes stapte in januari voor 55 miljoen euro over van Sporting naar United. Sampdoria vindt dat het vanwege een doorverkoopclausule recht heeft op 10 procent van die transfersom.

Fernandes speelde in het seizoen 2016/2017 voor de Serie A-club en stapte vervolgens voor 8,5 miljoen euro (exclusief bonussen) over naar Sporting.

In de deal zat ook een clausule dat Sampdoria zou meedelen in een nieuwe transfer van de middenvelder, maar volgens Sporting is die clausule niet meer geldig omdat Fernandes in 2018 zijn originele contract in Lissabon nietig liet verklaren na een aanval van fans op het trainingscomplex. De spelmaker tekende later alsnog een nieuwe verbintenis bij Sporting.

Sampdoria is het niet eens met de Portugese lezing en heeft nu de FIFA ingeschakeld. "We kunnen bevestigen dat Sampdoria op 3 april een klacht heeft ingediend tegen Sporting over de financiële verplichtingen bij de transfer van Fernandes", meldt de wereldvoetbalbond in een verklaring.

Manchester United is geen partij in dit geschil. Fernandes staat na negen officiële duels voor de Engelse topclub op drie goals en vier assists.