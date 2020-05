Jeffrey Bruma vindt het een goede zaak dat de Bundesliga binnenkort hervat kan worden. De verdediger van VfL Wolfsburg, die op huurbasis voor 1. FSV Mainz 05 speelt, genoot woensdag met volle teugen van de eerste training in groepsverband.

"Dat was weer even lekker ja", zegt Bruma in gesprek met de NOS. "Het was wel even wennen - vooral toen we een potje elf tegen elf deden - maar het voelde goed aan. Ik heb zeven weken geen duel kunnen uitvechten, dus het was lekker om die schouderduw er weer in te zetten."

Net als vrijwel alle andere voetbalcompetities in Europa werd de Bundesliga begin maart stilgelegd vanwege het coronavirus, maar de clubs in Duitsland bereidden zich de laatste weken al voor op een hervatting. De Duitse regering gaf woensdag officieel groen licht om het seizoen in mei weer op te starten.

De resterende wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld en alle spelers moeten voor iedere wedstrijd worden getest op het COVID-19-virus. Hoewel de spelers al wekenlang individueel mochten trainen, is het nog onduidelijk of iedereen ook klaar is om straks hele duels te spelen.

'Moeten het vuur zelf aanwakkeren'

Ook de 28-jarige Bruma weet nog niet of hij echt wedstrijdfit is. Hij realiseert zich in ieder geval wel dat de omstandigheden door alle voorzorgsmaatregelen anders zullen zijn dan in de eerste maanden van het seizoen.

"Het wordt spannend om in een leeg stadion te spelen, dat is iets nieuws. Normaal gesproken is er publiek om je te motiveren, nu moeten we het vuurtje zelf aanwakkeren. Het zal uit onszelf moeten komen en dat wordt voor ons denk ik ook de grootste uitdaging", aldus de 25-voudig international.

Bruma zal in het restant van het seizoen flink aan de bak moeten met Mainz, dat in de onderste regionen van de Bundesliga bivakkeert. De ploeg van trainer Achim Beierlorzer staat vijftiende met vier punten voorsprong op Fortuna Düsseldorf. De nummer zestien moet straks play-offs spelen voor lijfsbehoud.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga