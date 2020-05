SC Cambuur en De Graafschap hopen vrijdag in een kort geding tegen de KNVB het besluit van de voetbalbond om geen promotie en degradatie toe te passen van tafel te krijgen. Samen met jurist Marjan Olfers beantwoorden we drie vragen over de zaak.

Wat houdt het kort geding in?

Cambuur en De Graafschap waren in de Keuken Kampioen Divisie hard op weg naar promotie en zijn boos op de KNVB nu ze promotie mislopen omdat het seizoen vanwege de coronacrisis voortijdig beëindigd is. Ze willen dat besluit via de rechtszaak laten terugdraaien en mikken op een Eredivisie met twintig in plaats van achttien clubs.

Bij het kort geding kijkt de rechter aan de hand van argumenten van beide clubs en de gevolgde procedure of het besluit van de KNVB redelijk is. Een uitspraak volgt in ieder geval binnen twee weken.

Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam: "De rechter toetst met alle belangen van de partijen in acht, gaat dat wegen en doet uitspraak of het KNVB-besluit echt zo onredelijk is dat het niet kan."

De rechtbank in Utrecht, waar het kort geding zal plaatsvinden. (Foto: Pro Shots)

Hoe groot is de kans op succes voor de clubs?

Olfers ziet dat er in de sport vaak naar de rechter wordt gestapt, omdat de belangen er groot zijn. "Zelfs als er maar 1 procent kans is. In deze zaak worden hoe dan ook partijen geschaad. Stel dat er uiteindelijk een ander besluit wordt genomen, dan is ADO Den Haag bijvoorbeeld weer boos."

Volgens de jurist staat de KNVB het sterkst. "Zij mochten een besluit nemen en volgens mij krijgen ze rugdekking van de UEFA. Als dat zo is, acht ik het onwaarschijnlijk dat de rechter in de wens van Cambuur en De Graafschap meegaat. Ze zullen deze juridische stap ook hebben genomen voor hun achterban. Ik geef ze een kleine kans."

Een nadeel voor de clubs is bovendien dat niet naar de ranglijst wordt gekeken. "De rechter gaat niet op de stoel van de KNVB zitten, want dat mag hij niet. Het is een marginale toets: er wordt nagegaan of het recht goed is toegepast en of de procedure goed is gevolgd", benadrukt Olfers.

Waar Cambuur en De Graafschap zich bij de zaak in Utrecht aan vast kunnen houden? "Dat de stemming van de KNVB uiteindelijk geen stemming bleek, maar een peiling. Dat roept vragen op."

Koploper SC Cambuur en nummer twee De Graafschap domineerden dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Welke gevolgen heeft de uitspraak?

Als de rechter besluit dat Cambuur en De Graafschap zijn benadeeld, dan wordt het besluit om geen promotie en degradatie toe te passen teruggedraaid en moet de KNVB een nieuwe beslissing nemen.

Mogelijk wordt dan alsnog een Eredivisie met twintig clubs overwogen, al werd dat plan eerder van tafel geveegd door de KNVB. Een andere optie is dat Cambuur en De Graafschap toch ten koste van ADO Den Haag en RKC Waalwijk promoveren.

Bij een uitspraak in hun nadeel hebben de twee Keuken Kampioen Divisie-clubs nog één optie: het organiseren van een algemene ledenvergadering van de KNVB. Voor het recht op een vergadering is de steun van twee andere clubs nodig en bij de bijeenkomst moet vervolgens een meerderheid voor een nieuw plan stemmen.

Olfers: "Het is wel de vraag of er nog clubs zijn die steun willen geven. Er zijn een heleboel clubs die er geen belang bij hebben en die allang blij zijn dat er een besluit genomen is."