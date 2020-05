Oranje-international Ellen Jansen vertrekt na twee jaar bij de vrouwen van Ajax, zo hebben de Amsterdammers woensdag bekendgemaakt.

De 27-jarige Jansen maakt volgens Ajax de overstap naar een andere club. Welke club dat is, staat niet vermeld.

De spits verruilde in de zomer van 2018 FC Twente na tien jaar voor Ajax. Bij de hoofdstedelingen greep ze twee keer naast de landstitel, maar won ze in 2019 wel de KNVB-beker.

Jansen speelde tot dusver zestien interlands bij de Oranjevrouwen. Ze maakte in 2019 deel uit van de Oranje-selectie, die tweede werd op het WK in Frankrijk. In de finale waren de Verenigde Staten met 2-0 te sterk. Jansen kwam niet in actie op het toernooi.

In augustus scoorde Ellen Jansen voor Oranje tegen Estland (7-0). (Foto: Pro Shots)

Ook Van de Westeringh vertrekt

Naast Jansen neemt Ajax ook afscheid van Kirsten van de Westeringh, Lucie Akkerman, de Finse Iina Salmi en de Canadese Stefanie Bukovec. De 23-jarige Akkerman stopt met voetballen en gaat zich richten op een maatschappelijke loopbaan.

Van de Westeringh, Salmi en Bukovec gaan op zoek naar een andere club. Salmi en Bukovec lieten Ajax al eerder weten graag terug te keren naar hun thuisland. Hun contracten zijn ontbonden.

In april werd al besloten dat de Eredivisie Vrouwen vanwege het coronavirus niet wordt afgemaakt. Het nieuwe seizoen begint niet eerder dan 1 september.