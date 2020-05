De Bundesliga mag eind mei definitief worden hervat, zo heeft de Duitse regering woensdag besloten na overleg met de zestien deelstaten. Dat meldt bondskanselier Angela Merkel woensdag op een persconferentie.

Daarmee is de Bundesliga de eerste topcompetitie in Europa die weer mag beginnen. De DFL, de organisator van de Bundesliga, bespreekt donderdag met de Duitse voetbalbond DFB en de clubs wanneer de competitie exact wordt hervat. Waarschijnlijk is dat op 15 of 22 mei.

De Bundesliga werd op 13 maart stilgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook in de Tweede Bundesliga, het tweede profniveau in Duitsland, mag vanaf eind mei de bal weer rollen.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de competitie afgerond moet zijn. Alle resterende 82 wedstrijden worden zonder publiek gespeeld en in de stadions zijn maximaal 126 mensen welkom.

Ook moeten de clubs zich aan strenge hygiënemaatregelen houden. Zo moeten alle selecties eerst twee weken in quarantaine voordat ze mogen deelnemen aan wedstrijden en worden spelers en trainers uitgebreid getest op het coronavirus.

De spelers en begeleiders van de 36 clubs werden vorige week al voor het eerst getest op het COVID-19-virus. Van de 1.724 personen testten er 10 positief, onder wie twee spelers en een fysiotherapeut van Bundesliga-club 1. FC Köln.

Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln (2-1) was op 11 maart de laatst gespeelde wedstrijd in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

Clubs trainden al sinds 4 april

De meeste Bundesliga-clubs kregen op 4 april al toestemming van de deelstaten om te trainen, zij het wel in kleine groepjes. Zo mochten onder anderen de Nederlandse trainers Peter Bosz (Bayer Leverkusen) en Alfred Schreuder (Hoffenheim) met maximaal vijf spelers op het veld staan.

Het belang van het uitspelen van de Bundesliga is groot. De clubs zouden aanvankelijk pas het televisiegeld van de rechtenhouders krijgen als het seizoen is uitgespeeld, maar eind april bereikten de partijen een akkoord over een voorschot. Volgens Bild ging het om ongeveer 900 miljoen euro.

In de Bundesliga zijn nog negen speelrondes af te werken, plus het duel tussen Werder Bremen en Eintracht Frankfurt. Bayern München is koploper met 55 punten uit 25 duels. Nummer twee Borussia Dortmund volgt op vier punten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de andere Europese topcompetities mogen worden hervat. De clubs in de Engelse Premier League zijn nog in overleg over de afwikkeling van het seizoen, terwijl La Liga mikt op een hervatting in juni. De Spaanse clubs mogen sinds deze week wel weer individueel trainen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.