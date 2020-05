De Turkse Süper Lig wordt op 12 juni weer hervat, zo heeft de voorzitter van de Turkse voetbalbond, Nihat Özdemir, woensdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Bij de wedstrijden in de hoogte voetbalcompetitie in Turkije zijn geen toeschouwers welkom. De clubs spelen hun duels 'gewoon' in hun eigen stadion. Volgens Özdemir behoorde een centrale speelstad niet tot de mogelijkheden.

De bedoeling is dat de competitie op 26 juli is afgerond. Er zijn nog acht speelrondes te spelen in de Süper Lig, waarin onder anderen de Nederlanders Jeremain Lens (Besiktas) en Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) uitkomen.

De Süper Lig werd op 19 maart als een van de laatste voetbalcompetities in Europa stilgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Het kwam de competitieleiding op veel kritiek te staan, onder meer van spelers en vakbonden. Het contract van John Obi Mikel werd zelfs verscheurd door zijn club Trabzonspor toen hij zich kritisch uitsprak.

Finale Champions League 'gewoon' in Turkije

Özdemir kondigde tijdens de persconferentie ook aan dat de finale van de Champions League in augustus kan worden gespeeld in Turkije. Volgens de laatste berichten van de UEFA staat de eindstrijd van het miljoenenbal voor 29 augustus gepland in Istanboel.

De Turkse Süper Lig is niet de eerste competitie die woensdag aankondigde het seizoen te voltooien. Ook de Bulgaarse competitie gaat begin juni van start, zo meldde de minister van Sport. De competitie moet op 5 juni tot uiterlijk 12 juni zijn begonnen. Ook bij de competitieduels in Bulgarije zijn toeschouwers niet welkom.

Naast Turkije en Bulgarije gaat ook in Servië de bal weer rollen. De hervatting in de Super Liga staat gepland voor 30 mei, schrijft de Servische voetbalbond in een verklaring. Ook in Servië worden de duels achter gesloten deuren gespeeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.