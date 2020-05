Het is woensdag precies vijftig jaar geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europacup I won. In Milaan werd Celtic na verlenging met 2-1 verslagen. Een overzicht in tien fraaie foto's.

De selectie van Feyenoord vertrok vanaf Schiphol naar Italië. (Foto: Nationaal Archief)

Rinus Israël was de aanvoerder van Feyenoord tijdens de historische finale. (Foto: Nationaal Archief)

Na een half uur kwam Feyenoord op achterstand. Tommy Gemmell scoorde voor Celtic. (Foto: Nationaal Archief)

Het antwoord van Feyenoord volgde snel, want Rinus Israël zorgde twee minuten later voor de gelijkmaker. (Foto: Nationaal Archief)

De wedstrijd werd gespeeld in een volgepakt San Siro in Milaan. (Foto: Nationaal Archief)

Het bleef lang bij 1-1, wat betekende dat er verlengd moest worden. (Foto: Nationaal Archief)

In de verlenging kroonde Ove Kindvall zich tot de held van Feyenoord door de winnende treffer te maken. (Foto: Nationaal Archief)

Het zorgde voor enorme vreugde bij onder anderen trainer Ernst Happel, hier rechts op de foto. (Foto: Nationaal Archief)

Het binnenhalen van de Europacup I zorgde voor vreugdetaferelen op het veld. (Foto: Nationaal Archief)

Enkele maanden later zou ook de wereldbeker worden gewonnen. (Foto: Nationaal Archief)