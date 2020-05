Feyenoord heeft sinds 1 mei weer een complete raad van commissarissen (rvc). Met Ronald Brus en Peter van der Laan zijn er twee nieuwe leden benoemd.

Feyenoord meldt dinsdag op zijn site dat Brus en Van der Laan zijn voorgedragen door de Vrienden van Feyenoord (VvF) en dat ze inmiddels tot commissaris zijn benoemd. Het duo voegt zich bij voorzitter Toon van Bodegom en leden Gérard Moussault en Sjaak Troost.

De 56-jarige Brus is opgeleid als arts en momenteel CEO van het farmaceutisch bedrijf myTomorrows. Van der Laan (60) is CEO van het Rotterdamse logistieke bedrijf Supermaritime International BV.

De rvc van Feyenoord bestond uit slechts drie leden sinds Herman van Drie in december uit het toezichthoudend orgaan was gestapt. Hij voerde "een verschil van inzicht over de te volgen koers binnen de rvc" aan als reden voor zijn vertrek.

Per 1 maart keerde Troost terug in de rvc, nadat hij het orgaan negen maanden eerder had verlaten om tijdelijk de rol van technisch directeur op zich te nemen. De oud-voetballer nam de plek in van Richard Bruens, die op eigen initiatief terugtrad.

De Vrienden van Feyenoord gaven de club in 2010 een miljoeneninjectie, waardoor de Rotterdammers er financieel bovenop kwamen, met de landstitel in 2017 als hoogtepunt. Ze mogen in ruil voor hun steun twee leden voordragen voor de rvc en wilden nu twee ondernemers.