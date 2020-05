De spelers en trainers van Eibar hebben dinsdag hun zorgen over een mogelijke herstart van La Liga geuit. Spaanse voetbalclubs kregen maandag toestemming van de regering om weer te gaan trainen.

La Liga hoopt ergens in juni weer verder te kunnen gaan met de competitie, die door de coronacrisis sinds half maart stilligt. Eibar is de eerste club op het hoogste niveau waarbij de selectie en de technische staf openlijk vraagtekens zetten bij een hervatting.

"We hebben een grote passie voor voetbal en genieten van elke minuut dat we kunnen spelen of trainen", laten de spelers en trainers aan het Spaanse radiostation Cadena SER weten. "Maar we zijn bang iets te gaan doen waarbij niet kunnen voldoen aan de belangrijkste aanbeveling van elke expert: afstand van elkaar houden."

"We zijn bezorgd dat we onze familieleden of vrienden kunnen besmetten of zelfs kunnen bijdragen aan een tweede coronagolf als we weer gaan voetballen."

Eibar eist meer garanties

In het plan voor de hervatting van La Liga is opgenomen dat alle spelers getest moeten worden voordat ze weer welkom zijn op het trainingsveld. Er zal eerst individueel worden getraind en pas later deze maand in groepsverband.

De spelers en trainers van Eibar eisen meer garanties. "De gezondheid van iedereen zou nu het belangrijkste moeten zijn. Dus het is tijd dat het niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook actie wordt ondernomen."

Een woordvoerder van La Liga benadrukt in gesprek met persbureau Reuters dat er afdoende maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. "We begrijpen natuurlijk dat mensen verschillende emoties hebben, waaronder angst. Maar we doen er alles aan om de terugkeer van voetbal veilig te laten verlopen."

Eibar staat met nog elf wedstrijden te gaan zestiende in La Liga, met twee punten voorsprong op de degradatiestreep.

