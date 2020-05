De spelers van Ajax zijn bereid om salaris in te leveren als dat de club helpt tijdens de coronacrisis. Dat zegt linksback Nicolás Tagliafico dinsdag in een interview met Le Monde.

"We hebben met de clubleiding gesproken. Ajax is gelukkig een financieel gezonde club, dus we hebben tot op heden nog geen salaris hoeven inleveren. Maar we hebben afgesproken dat als de situatie zo blijft, wij als spelers een bepaald percentage afstaan als dat nodig is", aldus Tagliafico tegen het Franse medium.

De Argentijn legt uit waarom de KNVB tot de beslissing kwam de Eredivisie te beëindigen, terwijl in andere landen nog volop wordt gekeken naar mogelijkheden om de competitie alsnog uit te spelen.

"In Nederland zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, de tv-inkomsten van minder belang. Clubs kunnen hier echter wel geraakt worden door het verlies van sponsors en het wegvallen van de kaartverkoop. Daarom zien ze het nut er niet van in om in lege stadions te spelen."

Tagliafico heeft begrip voor de keuze van de KNVB om het seizoen niet uit te spelen. "Wanneer de keuze gaat tussen economie en gezondheid, kies je natuurlijk voor gezondheid. De economie zal vroeg of laat herstellen, gezondheid mogelijk niet. Er zijn belangrijkere dingen in het leven dan voetbal."

'Extreme situatie, dus we respecteren de beslissing'

Ondanks dat hij de keuze voor het beëindigen van het seizoen begrijpt, vindt Tagliafico het jammer dat Ajax niet de kans krijgt de titelrace met AZ te voltooien.

"We wisten dat het lastig zou worden om de competitie te hervatten. Het is bitter om negen speelronden voor het einde opeens te moeten stoppen, want we vochten er al maanden voor. Maar we begrijpen dat dit een extreme situatie is, dus we respecteren de beslissing."

"We moeten nu zorgen dat we er in september weer helemaal klaar voor zijn. Wanneer we elkaar helpen, zal de situatie het snelst weer terugkeren naar normaal."

