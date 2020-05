Omdat het Eredivisie-seizoen vanwege het coronavirus vroegtijdig is stopgezet, gaat assistent-coach Luc Nilis ervan uit dat zijn dienstverband bij VVV-Venlo erop zit. De club wil echter nog om de tafel met de 52-jarige Belg.

Nilis was de afgelopen twee jaar in dienst bij VVV als assistent van achtereenvolgens Maurice Steijn, Robert Maaskant, interim-trainer Jay Driessen en Hans de Koning. Ook nam hij de rol van spitsentrainer op zich in Venlo.

"Het was absoluut een fijne periode bij VVV, ik heb daar enorm veel opgestoken", aldus Nilis tegen het Belgische Sporza. "Als je zelf altijd aan de top gespeeld hebt, is het niet altijd makkelijk om je aan te passen aan een ploeg die niet elke week moet winnen. Nu is het verhaal voor mij klaar in Venlo. Ik wil vooruit."

De 56-voudig international namens de 'Rode Duivels' heeft ook al een idee waar hij zijn trainersloopbaan zou willen vervolgen, namelijk zijn oude club Anderlecht.

"Als Vincent Kompany (de huidige speler-trainer van Anderlecht, red.) belt, zal ik zeker opnemen", aldus Nilis met een glimlach.

VVV wil nog praten met Nilis

Bij VVV wil men echter nog niet op de zaken vooruitlopen. "We zijn met elkaar in gesprek. Dat willen we natuurlijk zo goed mogelijk laten verlopen, binnen alle mogelijkheden die we bij VVV hebben", liet technisch directeur Stan Valckx weten aan L1.

Valcx speelde tussen 1994 en 2000 zes jaar samen met Nilis bij PSV en haalde de Belg in mei 2018 vanuit Eindhoven naar Venlo. Nilis tekende een contract voor twee jaar in De Koel. Die verbintenis loopt dus deze zomer af.

Omdat de Eredivisie dit seizoen voortijdig is stopgezet, eindigt VVV na 26 gespeelde duels op de dertiende plaats.