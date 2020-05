Vijftien spelers van tien clubs op het hoogste niveau in Brazilië hebben in een zeldzaam gezamenlijk initiatief een oproep gedaan aan de autoriteiten in hun land om gezondheid boven voetbal te verkiezen.

In een video roepen de spelers de autoriteiten op geen overhaaste beslissingen te nemen over het hervatten van de competitie. Vanwege het coronavirus ligt de Campeonato Brasileiro Série A sinds halverwege maart stil.

"Brazilianen houden van voetbal en willen het terug, dat geldt ook voor ons. Maar we moeten denken aan onze collectieve gezondheid", aldus de spelers in de video waarvan de Braziliaanse spelersvakbond FENAPAF de organisatie op zich nam.

De samenwerking is opvallend, omdat spelers uit de Braziliaanse competitie sinds 2016 geen gezamenlijke verklaring meer hebben gegeven, nadat het onofficiële spelersplatform Bom Senso FC (FC Gezond Verstand) ophield te bestaan.

Onder de spelers bevindt zich onder anderen Corinthians-keeper Cássio Ramos, die tussen 2007 en 2011 onder contract stond bij PSV en in 2009 werd uitgeleend aan Sparta.

Ook Palmeiras-speler Felipe Melo neemt deel aan de oproep. De middenvelder speelde 22 interlands voor Brazilië en kreeg op het WK 2010 in de kwartfinale tegen het Nederlands elftal een rode kaart.

47 Video Felipe Melo: 'Gezondheid belangrijker dan voetbal'

