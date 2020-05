De Amerikaanse voetbalsters zijn uitermate verrast dat ze de rechtszaak hebben verloren die ze hadden aangespannen om gelijke betaling voor mannen en vrouwen af te dwingen. De vrouwen gaan dan ook in beroep tegen de uitspraak.

"We waren gewoon geschokt. We zullen zeker in beroep gaan. Als de buitenwereld iets over ons is komen te weten, is het wel dat we strijders zijn. We zullen samen blijven vechten voor gerechtigheid", zegt sterspeelster Alex Morgan maandag in gesprek met ABC.

De rechter oordeelde in de nacht van vrijdag op zaterdag (plaatselijke tijd) in het voordeel van de Amerikaanse voetbalbond USSF en vond niet dat het vrouwenelftal onderbetaald wordt in vergelijking met het mannenelftal.

"Het vrouwenteam verdient zelfs meer dan de mannenploeg, zowel cumulatief als gemiddeld per duel. Zij hebben wel gelijk met hun claim dat reisomstandigheden, trainingsfaciliteiten en huisvesting minder goed geregeld zijn dan bij de mannen", zei hij.

Rapinoe heeft ook weinig begrip voor uitspraak

Morgans teamgenoot Megan Rapinoe, die onlangs werd uitgeroepen tot wereldvoetbalster van het jaar, kan ook weinig begrip opbrengen voor de uitspraak. "Als we het mannencontract hadden gehad, zouden we drie keer zoveel hebben verdiend", vertelt ze tegen ABC.

"Tegen de tijd dat we net iets meer hadden verdiend dan de mannen, hebben we twee wereldtitels veroverd en hebben we zowat elke wedstrijd gewonnen die we hebben gespeeld. Dus dan is het zo frustrerend dat er wordt gekeken naar de totale vergoeding en niet het salaris."

De Amerikaanse voetbalsters spanden in februari de rechtszaak tegen de eigen voetbalbond aan en eisten daarbij een schadevergoeding van omgerekend 60 miljoen euro voor genderdiscriminatie. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.