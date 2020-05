De clubs uit La Liga en de Seguna Division A hebben maandag van het ministerie van gezondheid in Spanje definitief toestemming gekregen om weer te gaan trainen. De finale van de Copa del Rey wordt hoogstwaarschijnlijk gespeeld met supporters.

La Liga, de RFEF en de nationale sportraad van Spanje CSD bereikten twee weken geleden na een vergadering van liefst acht uur een akkoord over de hervatting van de training, maar dat was onder het voorbehoud dat ze aan konden toonden dat ze kunnen voldoen aan de strenge maatregelen van de overheid.

Alle spelers van de clubs op het hoogste en een na hoogste niveau in Spanje moeten eerst worden getest op het coronavirus alvorens ze weer welkom zijn op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat er in eerste instantie individueel wordt getraind en dat dit een maand later in groepsverband kan gebeuren.

La Liga mikt, als alles goed verloopt, op een herstart van de competitie ergens in juni. RFEF-voorzitter Javier Tebas gaf een maand geleden te kennen dat de waarschijnlijkste data 28 mei, 6 juni of 28 juni zijn. Door de eerstgenoemde datum kan dus inmiddels een streep.

RFEF honoreert verzoek Sociedad en Bilbao

De RFEF honoreerde maandag verder ook het verzoek van Real Sociedad en Athletic Bilbao om de finale van de Copa del Rey niet achter gesloten deuren af te werken maar met fans op de tribunes. Het besluit moet vrijdag nog wel worden bekrachtigd tijdens een algemene ledenvergadering.

Met name Bilbao loopt daarmee wel het risico dat het sowieso naast een ticket grijpt voor de Europa League. De nationale bonden moeten namelijk uiterlijk 3 augustus doorgeven welke clubs Europa ingaan en de kans is groot dat er tot die tijd geen supporters worden toegelaten in het stadion.

Als de competitie onverhoopt niet kan worden afgemaakt, dan gaan de tickets voor de Champions League naar de top vier en die voor de Europa League naar de nummers vijf tot en met zeven. Sociedad staat momenteel op de vierde plaats, maar Bilbao is pas terug te vinden op de tiende plek.

