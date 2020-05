Meer personen uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga zijn positief getest op het coronavirus. Na tests bij alle 36 clubs op het hoogste en een na hoogste niveau in Duitsland bleken in totaal tien mensen besmet te zijn met het virus.

In de afgelopen week werden 1.724 tests voor spelers, trainers en overige stafleden uitgevoerd. Eerder maakte 1. FC Köln zelf al bekend dat drie mensen bij de club, naar verluidt twee spelers en een fysiotherapeut, positief waren getest. Het is niet bekend bij welke club(s) de overige zeven mensen werken.

Köln plaatste het trio twee weken in quarantaine, maar kreeg in de voorbije dagen flink wat kritiek te verduren omdat de club verdergaat met trainen. De middenmoter in de Bundesliga hield zondag een tweede testronde en daarbij werden geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Organisator DFL eiste onlangs dat alle hoofdrolspelers in de Bundesliga en Tweede Bundesliga moeten worden getest. Dit is een belangrijke maatregel in het plan om het seizoen in de twee hoogste divisies in Duitsland nog deze maand te hervatten. Alle clubs zijn al enkele weken weer in training.

Bundesliga hoopt 15 of 20 mei weer te voetballen

De Bundesliga hoopt op 15 mei of 22 mei weer verder te gaan met de competitie. Daarvoor is nog wel toestemming van de Duitse regering nodig. Die zal hoogstwaarschijnlijk woensdag een besluit nemen. Het is de verwachting dat het licht op groen gaat.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer schaarde zich zondag al achter het plan om het seizoen af te maken. "Ik vind dat de DFL een geloofwaardig plan heeft gemaakt en ik steun een herstart in mei. Al is het ook duidelijk dat de Bundesliga geen extra privileges zal krijgen."

De DFL stelde onlangs een conceptplan op waaraan de clubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga moeten voldoen als de competities mogen worden afgerond. De belangrijkste maatregel is dat duels achter gesloten deuren worden gespeeld en dat er maximaal 126 mensen welkom zijn in het stadion.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.