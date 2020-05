Dick Advocaat is tevreden over de huidige staat van Feyenoord, ondanks de coronacrisis. De 72-jarige trainer, die zijn contract twee weken geleden met een jaar verlengde, denkt dat zijn ploeg volgend seizoen ver kan komen, zeker als aanvoerder Steven Berghuis niet vertrekt.

"Berghuis heeft het fantastisch gedaan in de tweede helft van het seizoen, hij is een belangrijke speler en natuurlijk hoop ik dat hij blijft", zei Advocaat maandag op een persconferentie in De Kuip.

De ervaren coach heeft "heel eerlijke" gesprekken met zijn sterspeler, die nog een contract tot medio 2022 heeft in Rotterdam. "Hij hoeft niet weg. Maar als er echt iets interessants voor hem komt, gaat hij er toch over nadenken. En dat begrijp ik ook wel."

Mede door vijftien goals en zeven assists van de 28-jarige Berghuis was Feyenoord in het onlangs gestaakte seizoen zeer succesvol onder Advocaat. Geen ploeg pakte meer punten in de Eredivisie sinds de oud-bondscoach eind oktober werd aangesteld in De Kuip.

Het was genoeg voor Advocaat om voor een seizoen bij te tekenen. "Ik voel me heel senang bij hoe het momenteel met Feyenoord gaat. Ik ben blij met de spelersgroep en er zullen niet veel wisselingen komen. Ik vind de technische staf goed en ik vind dat het bestuur goed bezig is tijdens de coronacrisis, dat moet je niet onderschatten."

"Dat is mede de reden waarom ik gezegd heb: we gaan het nog een jaar proberen", zei de Hagenaar, die met een lach beloofde dat dit écht zijn laatste klus wordt. "Ha, maar dat heb ik al vaker gezegd, dus als het verandert, verandert het weer."

'Kunnen met paar nieuwe spelers goed voor de dag komen'

Algemeen directeur Mark Koevermans vertelde vorige week dat Feyenoord voor volgend seizoen rekening houdt met een bezuiniging van 20 tot 30 procent. "Voor de coronacrisis heb ik om sportieve garanties gevraagd, dat is nu natuurlijk wat anders geworden", aldus Advocaat.

"Maar we hebben nog steeds bijna dezelfde groep, die het toch zeer naar behoren heeft gedaan. En we zitten pas in mei, dus we hebben nog voldoende tijd om te kijken hoe we de selectie kunnen versterken. Ik denk dat we met een paar nieuwe spelers plus de ploeg van vorig seizoen goed voor de dag kunnen komen."

Feyenoord is afgelopen vrijdag weer begonnen met trainen. "We houden ons heel streng aan de regels", aldus Advocaat. "We doen het in groepjes van drie, met een trainer erbij. Dat loopt goed. Het is mede op verzoek van de spelers, want thuis zitten gaat op een gegeven moment ook vervelen."

De trainer hoopt dat er snel weer 'normaal' gevoetbald kan worden. "Voetballen in een anderhalvemetersamenleving werkt niet, ik zou niet weten hoe. In het veld zeker niet, dan kun je niks doen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.