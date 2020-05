SC Cambuur-trainer Henk de Jong blijft hopen dat er geen rechter aan te pas hoeft te komen om het besluit van de KNVB om zijn club niet te laten promoveren naar de Eredivisie terug te draaien.

Vrijdag om 10.00 uur dient het kort geding dat Cambuur en De Graafschap tegen de voetbalbond hebben aangespannen. "Maar ik hoop nog steeds dat er geen rechtszaak komt, dat zou het allermooiste zijn voor iedereen", zegt De Jong maandag tegen Omrop Fryslân.

De 55-jarige Fries ziet het uitschrijven van een algemene ledenvergadering als de ideale oplossing. Deze komt er als vier clubs daartoe een oproep doen. Vervolgens is er een meerderheid nodig om het besluit van de KNVB om in het gestaakte seizoen in de Eredivisie geen promotie/degradatie toe te passen weg te stemmen.

De Jong ziet een Eredivisie met twintig clubs - dus met Cambuur en De Graafschap én RKC Waalwijk en ADO Den Haag - als het beste alternatief, hoewel de KNVB dat als een onmogelijke optie heeft betiteld.

"Maar ik denk dat het de KNVB een hoop ellende scheelt dat de steun voor een Eredivisie met twintig clubs nu onderzocht wordt", aldus de Cambuur-trainer.

'Ik blijf nu kalm'

De Jong was maandag na de eerste training van Cambuur in zeven weken een stuk rustiger dan anderhalve week geleden, toen hij het KNVB-besluit in een eerste reactie "de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit" noemde. De coach haalde met die uitspraak veel grote internationale media en werd zelfs geïnterviewd door de BBC.

"Ik ben bijna de hele wereld over geweest, er worden nog steeds columns over me geschreven", zegt De Jong. "Ach, de een vindt me een leuke vent en de ander vindt me niks. Dat heb je altijd, daar kan ik helemaal niks mee. Dat heb ik wel geleerd."

"Ik blijf nu in ieder geval kalm en zal er niks meer over zeggen. Het gaat er nu om dat verstandige mensen een beslissing gaan nemen."

