De WK zwemmen (langebaanzwemmen, openwaterzwemmen, waterpolo, schoonspringen en synchroonzwemmen) in het Japanse Fukuoka is maandag verplaatst naar 2022. Het toernooi zal dat jaar plaatsvinden van 13 tot en met 29 mei.

De wereldkampioenschappen stonden oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2021 (16 juli-1 augustus), maar die periode was door het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio geen optie meer.

Het grootste sportevenement ter wereld werd in maart met een jaar uitgesteld naar 23 juli-8 augustus 2021.

"Na overleg met alle partijen lijdt het geen twijfel dat verplaatsing naar mei 2022 de beste optie voor de deelnemers is", meldt president Julio C. Maglione van de internationale zwembond FINA in een verklaring. "We hopen dat deze mededeling wat duidelijkheid geeft in deze onzekere tijden."

Eerder werd de EK zwemmen ook al verplaatst vanwege de coronacrisis. Dat toernooi in Boedapest stond van 11 tot en met 24 mei op het programma, maar is verplaatst naar volgend jaar.

De WK kortebaanzwemmen van medio december in Abu Dhabi staat nog wel op de kalender.

