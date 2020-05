Verschillende belanghebbende partijen uit het Nederlandse voetbal gaan op 14 mei onder leiding van de KNVB in overleg over de financiële situatie die ontstaan is door de coronacrisis. De bijeenkomst is op voorspraak van Pro Agent, een organisatie van spelersmakelaars.

KNVB-directeur Eric Gudde zal de vergadering in Zeist leiden. Verder zijn in ieder geval werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbond ProProf en de CBV (belangenvereniging coaches betaald voetbal) present. Vermoedelijk sluit ook de VVCS, de andere spelersvakbond, zich aan.

"Ik heb dit initiatief genomen, omdat ik vind dat iedereen zijn eigen plan aan het trekken is. Los van elkaar. Toen heb ik de stap genomen om iedereen bij elkaar te brengen onder coördinatie van de KNVB", zegt zaakwaarnemer Rob Jansen, die voorzitter is van Pro Agent, maandag tegen NU.nl.

"Ik heb gezegd: laten we kijken naar de financiële situatie van alle betrokken partijen. Daar is positief op gereageerd. Het gaat om de begrotingen en salarissen van clubs, directieleden, trainers, spelers en makelaars. We hebben allemaal onze zorgen."

Jansen kan nog niet zeggen of de bijeenkomst puur dient om zorgen met elkaar te bespreken, of dat er ook concrete voorstellen naar voren zullen komen. "Dat moet uit de vergadering blijken", aldus de zaakwaarnemer.

Het Nederlandse voetbal heeft het moeilijk tijdens de coronacrisis. De KNVB vreest dat het stopzetten van het seizoen de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

