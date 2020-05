Marco van Basten snapt helemaal niets van het besluit van de KNVB om de huidige stand in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie aan te houden als eindstand. De oud-topspits van Ajax, AC Milan en Oranje snapt heel goed dat er nu scheve gezichten zijn.

"Deze oplossing kán toch helemaal niet? Met normaal gezond verstand is dit toch niet uit te leggen? Als je een spelletje speelt, en je kunt dat spelletje niet afmaken, dan zijn er twee simpele opties", zegt Van Basten maandag in een interview met het AD.

"Ofwel degene die voorstaat, wint. Ofwel je besluit dat er géén winnaar is, omdat het potje niet is afgemaakt. Dan ga je toch geen rare tussenoplossing zoeken, waarbij de ene een beetje gewonnen heeft, en de ander weer niet, en de volgende een beetje verloren? Ik snap wel dat hier juristen op duiken, want het is hartstikke krom."

Van Basten, die zich in het verleden bij de FIFA bezighield met spelregels en tegenwoordig analyticus is bij FOX Sports, vindt dat het seizoen net als bij de amateurs geschrapt had moeten worden en dat de KNVB de eindstand van vorig seizoen had moeten aanhouden.

"Dat FC Utrecht een wedstrijd minder had gespeeld dan Willem II, met een beter doelsaldo, maar tóch zijn ticket verliest: dat is toch niet uit te leggen? Als je de stand had geschrapt, was alles in elk geval duidelijk geweest."

'Het draait om geld, geld, geld'

Volgens Van Basten heeft de KNVB zich laten "ringeloren" door de UEFA. "De Europese voetbalbond heeft zich op een heel ongepaste manier heel dwingend opgesteld richting de nationale bonden, aangezien de UEFA aan de leiband ligt van de rijke Europese clubs. Het draait om geld, geld, geld", zegt hij.

"De UEFA probeert baasje te spelen over de competities. Maar waarom heeft de KNVB niet gewoon gezegd: 'We doen het op onze manier'? Het is helemaal niet aan de UEFA om zich te bemoeien met een nationale competitie. De KNVB had maling moeten hebben, maar blijkbaar durfden ze dat niet."

Van Basten is niet de eerste prominent uit het Nederlandse voetbal die zich uitspreekt tegen het KNVB-besluit. Onlangs zei Willem van Hanegem in zijn AD-column er eveneens niets van te begrijpen.

De KNVB besloot onder meer dat Ajax als eerste eindigt, de Europa League-tickets naar Feyenoord, PSV en Willem II gaan en dat er geen promotie en degradatie plaatsvindt. Dat laatste leidde al tot een rechtszaak van SC Cambuur en De Graafschap, die op weg waren naar promotie.