De spelers van PSV keren maandag voor het eerst sinds maart terug op het trainingsveld. Ook Jong PSV zal de training op sportcampus de Herdgang hervatten.

De spelers zullen verspreid over de dag in kleine groepjes aan de slag gaan, geheel volgens de voorschriften van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de eerste twee weken wordt de nadruk gelegd op fitheidstesten.

PSV traint tot 16 juni achter gesloten deuren, waarna de spelers op vakantie mogen. De eerste training voor het nieuwe seizoen staat voor 20 juli op het programma en dan zal de nieuwe coach Roger Schmidt voor het eerst voor de groep staan. Op dit moment neemt Ernest Faber nog als interim-trainer de honneurs waar bij PSV.

De spelers van onder meer Ajax en Feyenoord keerden deze week al terug op het trainingsveld. AZ en FC Twente zullen net als PSV maandag de training hervatten.

Het blijft voorlopig ook bij trainen, want de Eredivisie werd vorige week officieel beëindigd. Zoals het er nu voorstaat, mogen er tot 1 september geen evenementen worden gehouden in Nederland.

