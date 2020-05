Ronald Koeman is zondag opgenomen in het Academisch Medisch Centrum (AMC). De 57-jarige bondscoach van het Nederlands elftal kampt met hartproblemen, maar hij is stabiel en het gaat naar omstandigheden goed met hem.

Het management van Koeman meldt dat de oud-topvoetballer met succes een hartkatheterisatie heeft ondergaan en dat hij maandag weer naar huis mag. Hij was met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege klachten op de borst.

Koeman is sinds februari 2018 de bondscoach van Oranje. Hij leidde het Nederlands elftal naar het EK van 2020, maar dat toernooi is vanwege de coronacrisis verplaatst naar de zomer van 2021. Vorig jaar haalde hij met zijn ploeg de finale van de Nations League, waarin Portugal te sterk was.

Het is nog onduidelijk wanneer de volgende wedstrijd van Oranje gespeeld wordt. Voorlopig zijn alle interlands opgeschort vanwege het COVID-19-virus.

Koeman, die bij de KNVB een contract heeft tot en met het WK van 2022, was in het verleden speler én trainer van Ajax, PSV en Feyenoord. Zijn grootste successen als speler behaalde hij met FC Barcelona.

De geboren Zaandammer was ook hoofdcoach bij Vitesse, Benfica, Valencia, AZ, Southampton en Everton.