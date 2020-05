NAC Breda heeft in Mattijs Manders een nieuwe algemeen directeur gevonden. De huidige baas van de Eredivisie CV volgt Luuc Eisenga op. Voormalig Feyenoord-directeur Jan de Jong neemt de rol van Manders bij de Eredivisie CV over.

De 51-jarige Manders was bijna een jaar directeur van de Eredivisie CV, dat als belangenbehartiger van de Eredivisie-clubs dient. De Brabander ging daar aan de slag na zijn vertrek bij ADO Den Haag, waar hij drie jaar de algemeen directeur was.

"De bijzondere sfeer in Breda is alom bekend en juist die trouwe en loyale achterban maakt NAC tot zo’n enorm interessante en boeiende club", zegt Manders zondag op de site van NAC. "Samen met de rest van de organisatie streef ik de komende jaren naar visie, stabiliteit, continuïteit en groei."

Eerder deze week werd bekend dat Eisenga per 1 juni vertrekt als algemeen directeur van NAC vanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen (rvc). De voormalige directeur van sc Heerenveen was slechts een jaar in dienst van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar Manders per 1 juni aan de slag gaat.

De positie van Manders bij de Eredivisie CV wordt op interimbasis ingevuld door De Jong, die jarenlang als directeur bij de NOS werkte en van november 2017 tot de zomer van 2019 algemeen directeur was van Feyenoord. Het wordt zijn eerste klus na zijn vertrek uit Rotterdam.

"Het is door de huidige situatie in het betaald voetbal van groot belang dat er binnen de Eredivisie CV continuïteit is. Met Jan de Jong halen we een ervaren bestuurder in huis die bovendien thuis is in de wereld van de media en het betaald voetbal", zegt John Jaakke, voorzitter van de rvc van de Eredivisie CV.

Jan de Jong volgt Mattijs Manders op bij de Eredivisie CV. (Foto: Pro Shots)