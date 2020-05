Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de Duitse regering volgende week toestemming zal geven om het Bundesliga-seizoen deze maand te hervatten. Horst Seehofer, de minister van Binnenlandse Zaken, schaart zich zondag achter het plan om de competitie af te maken.

"Ik vind dat de DFL (de organisator van de Bundesliga, red.) een geloofwaardig plan heeft gemaakt en ik steun een herstart in mei", zegt Seehofer in een interview met Bild. "Al is het ook duidelijk dat de Bundesliga geen extra privileges zal krijgen."

De DFL stelde twee weken geleden een conceptplan op waaraan de clubs op het hoogste niveau in Duitsland moeten voldoen als de Bundesliga hervat mag worden.

De belangrijkste maatregel is dat de wedstrijden achter gesloten deuren worden gespeeld en dat er maximaal 126 mensen welkom zijn in het stadion. Verder worden de spelers en trainers van alle Bundesliga-club regelmatig getest op het COVID-19-virus.

De DFL is niet van plan om volledige teams in quarantaine te plaatsen als er een positieve test is, zoals deze week bleek toen er drie positieve gevallen waren bij 1. FC Köln.

Verschillende deelstaten hebben al groen licht gegeven om in mei weer te voetballen. De Duitse regering zal volgende week een definitief besluit nemen over de hervatting van sportevenementen en Seehofer is alvast duidelijk over zijn mening: "Ik ben er voorstander van om te proberen weer te spelen."

