1. FC Köln-middenvelder Birger Verstraete snapt weinig van de houding van zijn club en de rest van de Bundesliga. In Duitsland wil men het seizoen ondanks de coronacrisis afmaken, maar de Belg voelt daar helemaal niets voor.

"Bij ons gaat de training gewoon verder. 'Het is niet zo erg', zeggen ze hier dan. Kijk, voor ons als speler is het geen probleem, maar je komt wel thuis bij je vrouw of vriendin. Mijn vriendin is hartpatiënte, sommige jongens hebben kinderen thuis", zegt Verstraete tegen VTM Nieuws.

"Voor mij is dat veel belangrijker. Ik wil eerst dat iedereen gezond is voor we weer voetballen. Als de club beslist dat we verder gaan zoals nu, dan denk ik dat er een signaal mag komen vanuit alle Bundesliga-teams om aan te kaarten dat dit onverantwoord is."

FC Köln haalde deze week het nieuws doordat de club besloot om ondanks drie positieve tests - het gaat om twee spelers en een fysiotherapeut - verder te gaan met trainen. Het leidde tot flinke kritiek van onder anderen Karl Lauterbach, gezondheidsexpert bij de sociaaldemocratische SPD.

'Bizar dat we niet in quarantaine hoeven'

De 26-jarige Verstraete sluit niet uit dat hij het virus zelf inmiddels ook met zich meedraagt. Hij heeft getraind met de twee spelers, is verzorgd door de fysiotherapeut en wordt zondag net als de rest van zijn ploeggenoten opnieuw getest.

"Die test is donderdag rond 16.00 uur afgenomen en daarvoor zijn we nog van 9.00 tot 15.00 uur constant samen geweest. We hebben samen gefitnest, samen getraind. Het is op die test van donderdag niet aan te tonen dat ik zelf positief ben en daarom zal iedereen opnieuw getest worden", zegt hij.

"We hoeven voorlopig niet in quarantaine en dat is wel een beetje bizar. Het was sowieso het plan dat we zouden blijven trainen in het geval van een negatieve test of positieve tests. Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet mee bezig ben."

Horst Heldt, de directeur van 1. FC Köln, stelt dat er geen risico's worden genomen. (Foto: Pro Shots)

Directeur Heldt weerlegt kritiek

FC Köln-directeur Horst Heldt kan zich niet vinden in de kritiek die zijn club kreeg en stelt dat er geen risico's worden genomen. "Niemand binnen onze club heeft onzorgvuldig gehandeld. Het is een feit dat drie personen positief zijn getest en dat er meer dan vijftig níét besmet zijn", zegt hij tegen Bild.

"Vanuit dat oogpunt gaan we ervan uit dat onze regels en maatregelen effectief zijn. Als je in de Bundesliga meer dan duizend tests tegelijk afneemt, stuit je eveneens op positieve resultaten."

De Bundesliga is de Europese topcompetitie die het verst is in de plannen om het seizoen ondanks de coronacrisis af te maken. De clubs zijn al weken in training - wel in aangepaste vorm - en het plan is om het seizoen vanaf 9 mei zonder publiek te hervatten.

FC Köln is na 25 wedstrijden de nummer tien van de Bundesliga. 'Die Geißböcke' hebben nog zicht op Europees voetbal.

