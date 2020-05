Directeur Horst Heldt (foto) van 1. FC Köln heeft gereageerd op de stevige kritiek die zijn clubs ondanks kreeg. De Bundesliga-club besloot ondanks drie positieve COVID-19-tests gewoon door te gaan met trainen.

Onder anderen Karl Lauterbach, gezondheidsexpert bij de sociaaldemocratische SPD, veroordeelde de keuze van Köln. "Wie met COVID-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren", zei hij onder meer.

Volgens Heldt worden geen risico's genomen. "Niemand binnen onze club heeft onzorgvuldig gehandeld. Het is een feit dat drie personen positief zijn getest en dat er meer dan vijftig níét besmet zijn", zegt de directeur tegen Bild.

"Vanuit dat oogpunt gaan we ervan uit dat onze regels en maatregelen effectief zijn. Als je in de Bundesliga meer dan duizend tests tegelijk afneemt, stuit je eveneens op positieve resultaten."

De Bundesliga is de Europese topcompetitie die het verst is in de plannen om het seizoen ondanks de coronacrisis af te maken. De clubs zijn al weken in training - wel in aangepaste vorm - en het plan is om het seizoen vanaf 9 mei zonder publiek te hervatten.

"We slagen er nu allemaal in om compromissen te sluiten waar we weken geleden nog niet aan dachten", aldus Heldt. "Mochten groepstrainingen de komende tijd niet worden toegestaan, dan blijven we trainen op deze manier."

FC Köln, waar het bij de drie besmettingsgevallen naar verluidt om twee spelers en een fysiotherapeut gaat, is na 25 wedstrijden de nummer tien van de Bundesliga. 'Die Geißböcke' hebben nog zicht op Europees voetbal.

