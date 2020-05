Brighton & Hove Albion heeft zich als eerste Premier League-club uitgesproken tegen een plan om op neutraal terrein te spelen bij een hervatting van het seizoen. De Engelse clubs bespraken dat plan vrijdag tijdens een videoconferentie.

Met het aanwijzen van acht tot tien neutrale locaties voor de resterende 92 Premier League-duels willen de clubs voorkomen dat fans, die vanwege de coronacrisis niet welkom zijn, alsnog samenkomen.

"Maar wij zijn geen voorstander van dit voorstel, ook al moeten we allemaal bereid zijn tot een aantal compromissen. Zo begrijpen we helemaal dat we achter gesloten deuren zullen moeten spelen", zegt Brighton-directeur Paul Barber.

"Maar in deze cruciale fase van het seizoen kan het spelen van wedstrijden op neutraal terrein naar onze mening van wezenlijke invloed zijn op de integriteit van de competitie."

Het Brighton van Oranje-international Davy Pröpper staat met negen speelrondes te gaan twee punten boven de degradatiestreep en speelt nog thuis tegen onder meer Arsenal, Manchester United, Liverpool en Manchester City.

'De nadelen zijn heel duidelijk'

Volgens directeur Barber zijn er genoeg argumenten om af te zien van het spelen op neutraal terrein. "De nadelen van het niet spelen in eigen stadion zijn ook zonder de aanwezigheid van 27.000 fans heel duidelijk", zegt hij.

"Natuurlijk is het in ons voordeel als uitwedstrijden ook op neutraal terrein zijn, maar niet alle clubs hebben evenveel duels gespeeld en we hebben de eerste 29 wedstrijden van het seizoen ook niet op deze manier gespeeld."

Alle Premier League-clubs zijn het er in ieder geval over eens dat het seizoen moet worden afgemaakt. Er is met name financieel veel baat bij het spelen van de resterende wedstrijden, want anders wordt zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan televisiegelden misgelopen.

