De FIFA heeft zaterdag het Zwitserse Openbaar Ministerie opgeroepen om het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig voorzitter Sepp Blatter (84) voort te zetten. Een van de twee lopende strafzaken werd begin april stopgezet.

De in 2015 opgestapte Blatter zou in 2005 een contract hebben getekend met de Caribische voetbalfederatie, dat niet in het voordeel was van de FIFA. Hij zou de uitzendrechten van de WK's van 2010 en 2014 voor 600.000 dollar hebben verkocht.

"We hebben een officieel verzoek ingediend bij de openbaar aanklager waarin we sterk pleiten voor voortzetting van dat onderzoek", laat de wereldvoetbalbond zaterdag weten aan persbureau AFP. "De FIFA zal alle juridische stappen overwegen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen ter verantwoording zullen worden geroepen."

Het OM in Zwitserland meldde een maand geleden dat het onderzoek naar de 84-jarige Blatter was afgerond. Een andere strafzaak tegen de Zwitser loopt wel nog altijd. Die zaak gaat om een betaling van zo'n 1,8 miljoen euro aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

Blatter, die van 1998 tot en met 2015 president van de FIFA was, werd in 2015 door de mondiale voetbalbond voor zes jaar verbannen vanwege "onethisch handelen". Platini werd voor vier jaar geschorst.

Twee weken geleden kwam Blatter ook al in het nieuws omdat hij vond dat het WK van 2022 niet meer in Qatar zou moeten worden gehouden. Die uitspraak was opmerkelijk, omdat Blatter voorzitter was toen Qatar in 2010 het WK kreeg toegewezen.