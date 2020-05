SC Cambuur heeft vrijdag en zaterdag ruim 45.000 euro opgehaald aan donaties. Met de bijdrage van de fans moet de juridische procedure worden bekostigd, waarmee de Friese club alsnog promotie naar de Eredivisie hoopt af te dwingen.

Supporters van SC Cambuur konden in de afgelopen twee dagen met hun auto door het stadion rijden en daar stickers op hun auto laten plakken. In ruil daarvoor deden de fans een donatie. De hoogte van die donatie mochten zij zelf bepalen.

Op het hoogtepunt stond er rond het stadion van Cambuur ruim 2 kilometer file. "De steun die we hebben mogen ervaren en de saamhorigheid die we hebben gevoeld zijn werkelijk hartverwarmend en onvergetelijk", schrijft Cambuur op de eigen site.

"Van een jonge supporters die zijn spaarpot kwam brengen tot een tot een man die zich verontschuldigde voor zijn donatie omdat hij in de schuldsanering zit. Wat er volgende week ook gaat gebeuren: dit pakken ze ons nooit meer af en deze saamhorigheid is sterker dan welke storm dan ook."

55 Video Supporters SC Cambuur massaal in rij voor donatie aan club

'Hoop dat iedereen in Zeist verstand gaat gebruiken'

Trainer Henk de Jong is verheugd met de actie van de supporters. "Dit is niet normaal, dit is Cambuur", zegt de 55-jarige coach in een videoboodschap. "We laten ons niet kisten. Vorige week hebben we een klap gehad, maar die is helemaal weg. Ik hoop dat iedereen in Zeist zijn verstand gaat gebruiken. Deze club hoort in de Eredivisie."

Een week geleden besloot de KNVB om op basis van het definitief stopgezette seizoen geen clubs te laten promoveren en degraderen. Vooraf werden alle Eredivisie- en Eerste Divisie-clubs om hun mening gevraagd, maar de voetbalbond nam uiteindelijk zelf een beslissing.

Cambuur stond voordat de competitie werd stilgelegd riant aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Het kort geding dat SC Cambuur en ook nummer twee De Graafschap tegen de KNVB hebben aangespannen, dient vrijdag 8 mei om 10.00 uur in Utrecht.

