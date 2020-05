FC Barcelona is van plan om komende zomer voornamelijk spelers te ruilen in plaats van te kopen. De Spaanse topclub wil met dit nieuwe beleid de kosten drukken tijdens de coronacrisis.

"Het ruilen van spelers gaat deze zomer onderdeel van het spel worden", voorspelt Jordi Cardoner, vicevoorzitter van Barcelona zaterdag in gesprek met ESPN. "Op deze manier zal het in de komende transferperiode bij heel veel clubs gaan."

Cardoner ziet een transfermodel voor zich waarbij niet twee, maar drie clubs en drie spelers betrokken zijn. "De ene speler gaat van club A naar club B, de tweede speler van club B naar club C en derde speler van C naar club A. Waarom zou dat niet kunnen? Nu is het moment om creatief te zijn", aldus Cardoner.

Volgens ESPN is Barcelona bereid om over bijna alle spelers uit de selectie te onderhandelen. Alleen Lionel Messi, Frenkie de Jong en Marc-Andre ter Stegen zouden een beschermde status genieten.

Ajacied André Onana, die afgelopen week een vertrekwens uitsprak, wordt in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. Zijn zaakwaarnemer meldde dat er "veel beweging" rond Onana is.

Barcelona loopt 120 tot 140 miljoen euro mis

Barcelona is volgens Cardoner door de coronacrisis al zo'n 120 tot 140 miljoen euro misgelopen. "Maar omdat de economische basis van onze club goed is, gaan wij dit verlies waarschijnlijk niet zo erg merken als bij andere clubs."

La Liga heeft nog altijd de intentie om de competitie komende zomer af te ronden. De Spaanse spelersvakbond denkt dat 6 juni een mogelijke datum voor de herstart van het seizoen kan zijn.

