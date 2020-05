Sassuolo, Bologna en Parma gaan vanaf maandag als eerste Serie A-clubs de trainingen hervatten. De spelers van de Italiaanse middenmoters zijn onder strenge voorwaarden weer welkom bij hun trainingscomplexen, zo hebben deze clubs zaterdag bekendgemaakt.

Afgelopen week zijn de coronamaatregelen in de regio Emilia-Romagna versoepeld. Daardoor is het voor SPAL, Parma, Bologna en Sassuolo toegestaan om onder strenge voorwaarden weer te gaan trainen. SPAL liet eerder al weten dat zij hier voorlopig nog geen gebruik van maken.

"Geheel volgens de regels is het voor onze spelers vanaf 4 mei weer toegestaan om te trainen", zo valt te lezen op de site van Sassuolo. "De kleedkamers, sportscholen en kantoren blijven gesloten. Zes atleten per uur zijn welkom."

Om de afstand tussen de voetballers te garanderen, krijgt iedere speler bij Sassuolo een half veld tot zijn beschikking. In totaal worden er drie voetbalvelden vrijgemaakt waarop de spelers kunnen trainen. Parma en Bologna, waar Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten onder contract staan, nemen soortgelijke maatregelen.

Onduidelijk of Serie A-seizoen kan worden afgerond

Het is nog maar zeer de vraag of het huidige seizoen van de Serie A kan worden afgerond. Vincenzo Spadafora, de Italiaanse minister van Sport, zei woensdag dat hij niet verwacht dat de Italiaanse competities zullen worden afgemaakt.

De titelstrijd in de Serie A was zeer spannend toen de competitie begin maart werd stilgelegd. Titelverdediger Juventus heeft een punt voorsprong op Lazio. Bologna bezet de tiende plaats, Sassuolo staat elfde en Parma is de nummer negen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.