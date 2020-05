Chelsea-manager Frank Lampard heeft zijn twijfels of het verstandig is om dit seizoen nog te voetballen in de Premier League ondanks de coronacrisis. De Engelsman maakt zich zorgen over de gezondheid van de spelers en zijn collega's in de staf.

"Op dit moment houdt het land zich zo goed aan de regels wat betreft social distancing, maar wij beoefenen een contactsport en hoe gaan we dan de spelers niet in gevaar brengen als we weer het veld op mogen?", vraagt Lampard zich zaterdag af in gesprek met BT Sport.

De Premier League is druk bezig met Project Restart, een uitgebreid plan om van 8 juni tot en met 27 juli het seizoen uit te kunnen spelen achter gesloten deuren. De clubs op het hoogste niveau in Engeland herhaalden vrijdag in een digitale vergadering de wens om de jaargang af te ronden.

"Als we ons vaak genoeg kunnen laten testen, dan is dat oké. Maar ik zit niet echt lekker, en dat geldt voor iedereen, als we niet zeker zijn dat de mensen in de zorg ook kunnen worden getest. Het is belangrijk dat het voetbal zijn plaats kent", aldus Lampard.

Aguëro zegt dat veel spelers bang zijn

Lampard is niet de enige hoofdrolspeler uit de Premier League die zijn zorgen uitspreekt. Manchester City-speler Sergio Agüero gaf eerder deze week al te kennen dat er wat hem betreft zo snel mogelijk een punt wordt gezet achter dit seizoen.

"Veel spelers zijn bang, vooral degenen die gezinnen met kinderen hebben. Je kunt besmet worden door iemand die geen symptomen heeft. De situatie maakt mij ook bang, al ben ik alleen met mijn vriendin en heb ik geen contact met anderen", vertelde hij.

Er is de clubs uit de Premier League financieel ontzettend veel aan gelegen de resterende negen of tien wedstrijden nog te spelen. Als dat niet lukt, lopen die naar schatting zo'n 700 tot 800 miljoen euro aan televisiegelden mis.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.