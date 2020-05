1. FC Köln krijgt flink wat kritiek te verduren nadat de Duitse club bekendmaakte gewoon verder te gaan met de groepstraining ondanks dat drie personen positief werden getest op het coronavirus.

Alle spelers, trainers en leden van de staf van de clubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga ondergingen donderdag een test. Dat leverde dus slecht nieuws op voor drie personen bij Köln. De Bundesliga-vereniging maakte de namen niet bekend, maar meldde wel dat het trio niet kampt met symptomen.

De drie personen moeten volgens het protocol van Köln twee weken in quarantaine, maar de training kan volgens de club wel gewoon doorgaan als gepland. En dat vinden veel mensen in Duitsland niet kunnen, onder wie Karl Lauterbach, gezondheidsexpert bij de sociaaldemocratische SPD.

"Twee spelers en één medewerker zijn waarschijnlijk geïnfecteerd, maar de rest traint gewoon verder. Wie met COVID-19 traint, riskeert schade aan longen, hart en nieren. Het verbaast mij dat de spelers dit laten gebeuren. Voetbal zou een voorbeeld moeten zijn, geen brood en spelen", schrijft hij zaterdag op Twitter.

Geen besmettingen bij Frankfurt en Bremen

Organisator DFL eiste onlangs dat alle hoofdrolspelers in de Bundesliga en Tweede Bundesliga moeten worden getest. Dit is een belangrijke maatregel in het plan van de DFL om het seizoen in de twee hoogste divisies in Duitsland nog deze maand te hervatten.

Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost onder contract staat, en Werder Bremen, waar Davy Klaassen actief is, gaven zaterdag te kennen dat niemand bij hen besmet is met het coronavirus. Ook zij zijn net als alle andere clubs uit de Bundesliga al enkele weken weer in training.

De Bundesliga hoopt op 9 mei of op 16 mei weer verder te gaan met de competitie. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Duitse regering. Die zal hoogstwaarschijnlijk aanstaande woensdag een besluit nemen, maar de verwachting is dat het licht op groen gaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.