Naar aanleiding van de coronacrisis zou de voetbalwereld de mogelijkheid om de seizoenen voortaan parallel te laten lopen aan de kalenderjaren moeten bespreken, oppert FIFA-topman Victor Montagliani zaterdag.

Montagliani is als vicevoorzitter een belangrijke raadgever voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Canadees is daarnaast voorzitter van de CONCACAF, de bond van Midden- en Noord-Amerika.

"Hier in Noord-Amerika worden de seizoenen al in één kalenderjaar gespeeld. Misschien zou het een goede oplossing zijn om dit tijdens de coronacrisis te bespreken in Europa en Afrika", aldus Montagliani.

Op voorhand lijkt de kans van slagen van het idee klein, omdat clubs dan nog een half jaar veel inkomsten mis zullen lopen. "Het is niet iets dat we meteen moeten verwerpen", vindt de FIFA-topman desondanks. "Het zou een goede oplossing zijn, zeker met oog op het WK van 2022 in Qatar, dat in november en december gehouden wordt."

Door de coronacrisis zijn de competities in Nederland en Frankrijk al definitief gestaakt. In andere landen als Engeland, Duitsland, Italië en Spanje hopen de clubs het seizoen nog uit te kunnen spelen, maar er zijn veel vraagtekens over de haalbaarheid.

Omdat niet te voorspellen valt hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen, wil Montagliani de optie het nieuwe seizoen in de winter te laten beginnen serieus onderzoeken. "Bij de FIFA waren we eerder al aan het nadenken over hoe we de voetbalwereld vanaf 2024 zouden willen inrichten. Door de crisis kunnen we misschien aanpassingen naar voren halen."

Victor Montagliani (links) en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. (Foto: Pro Shots)

ECA en Casillas opperden idee al eerder

Het voorstel de competities over een kalenderjaar te laten lopen is niet nieuw. De ECA, die de grote Europese clubs vertegenwoordigt, opperde het idee in 2013 al.

"Overal is de zomer de beste periode van het jaar, terwijl onze competitie dan stilligt", zei toenmalig ECA-voorzitter Karl-Heinz Rummenige. "En in de winter spelen we wel door, terwijl de omstandigheden dan vaak slecht zijn voor spelers en publiek. Dat is niet logisch."

Ook oud-doelman Iker Casillas, die verkiesbaar is als voorzitter van de Spaanse voetbalbond, opperde tijdens de coronacrisis al het plan om de seizoenen vanaf komende winter gelijk te laten lopen met de kalenderjaren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.