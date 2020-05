Via een kort geding dat vrijdag dient hopen SC Cambuur en De Graafschap een plek in de Eredivisie af te dwingen. Als de clubs hun juridische strijd met de KNVB winnen is een mogelijke oplossing een uitbreiding van de Eredivisie van achttien naar twintig clubs. Maar welke voor- en nadelen brengt dat met zich mee?

De voordelen

Cambuur en De Graafschap zijn uiteraard de clubs die het meest gebaat zijn bij een grotere Eredivisie. Als koploper en nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie stoomden zij op promotie af, die gepaard zou gaan met meer sportief aanzien en grotere financiële inkomsten.

Cambuur liet al weten dat een faillissement niet uitgesloten is als het niet naar de Eredivisie gaat. De club had al geïnvesteerd in de waarschijnlijke promotie en vreest voor het voortbestaan als het een niveau lager actief moet blijven.

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB is bevoegd om de competitie-opzet aan te passen, als er een 5/6e meerderheid van de clubs achter staat. Essentieel is daarom dat minimaal vijftien van de achttien huidige Eredivisieclubs vóór een grotere competitie stemt.

Ook voor de andere clubs heeft een Eredivisie met twintig clubs voordelen. Met twee extra thuiswedstrijden stijgen de inkomsten uit recettes. Die extra inkomsten kunnen de clubs goed gebruiken, nu het laatste kwart van het seizoen 2019/2020 niet uitgespeeld kon worden vanwege de coronacrisis. Nadeel is wel dat de televisie-inkomsten verdeeld moeten worden over twintig in plaats van achttien clubs.

Voor de Keuken Kampioen Divisie zou het tegenovergestelde gelden: minder wedstrijden en dus minder omzet uit kaartverkoop en horeca, maar een iets groter aandeel per club uit tv-inkomsten.

De nadelen

Het grootste struikelblok is het speelschema. Met twintig clubs in de Eredivisie worden er vier extra wedstrijden gespeeld, oftewel 38 duels per club. In omliggende landen als Engeland, Frankrijk, Spanje en Italië wordt al jaren in een competitie met twintig clubs gespeeld, dus het kan zeker.

Probleem is wel dat het seizoen 2020/2021 toch al krapper dan normaal zal worden. De eerste speelronde stond gepland voor het weekend van 14-16 augustus, maar doordat de regering tot 1 september profvoetbal verbiedt, zal de competitie pas later kunnen beginnen. De eerste week van september is een interlandperiode, waardoor de Eredivisie pas in het weekend van 11-13 september van start kan gaan.

De laatste speelronde van de Eredivisie is op 16 mei 2021 voorzien, maar die planning werd gemaakt nog voordat bekend werd dat het EK met een jaar werd verschoven. Dat toernooi begint op 11 juni.

De periode van zondag 13 september 2020 tot en met zondag 16 mei 2021 telt 36 weekenden. Ook in oktober, november en maart staat er een interlandperiode gepland, zodat er nog 33 weekenden overblijven.

Als de clubs niet met Kerst en Oud en rond de jaarwisselingen willen voetballen, vallen nog twee weekenden weg die dienen als winterstop. Dan blijven er 31 weekenden over voor Eredivisie-wedstrijden. Oftewel: minimaal zeven midweekse speelrondes om tot 38 wedstrijden te komen. Met daarnaast de KNVB-beker en de Europese wedstrijden, wordt het zeker voor de topclubs een bomvol programma met (vrijwel) elke week twee wedstrijden.

Belangrijke vraag is daarnaast hoe de overheid de competitie met twintig clubs kan beveiligen. Meer wedstrijden vraagt ook om meer politie-inzet. Burgemeester Paul Depla van Breda, die alle burgemeester met een betaaldvoetbalclub in hun gemeente vertegenwoordigt, zei tegen het AD dat een Eredivisie met twaalf of veertien clubs wenselijk is.

Want het coronavirus zal ook komend seizoen mogelijk een onberekenbare factor zijn. Niemand heeft nu de garantie dat er vanaf september zonder problemen gesport kan worden. Met twintig clubs is het seizoen bomvol, terwijl er juist flexibiliteit geboden is.