De selectie van PSV lijkt bereid om een deel van zijn salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. De spelersraad sprak vrijdag voor de tweede keer met de directie van de Eindhovenaren over een mogelijk korting.

"Ook namens mijn collega's kan ik zeggen dat het een goed, constructief gesprek is geweest", zegt aanvoerder Ibrahim Afellay op de site van PSV. "De ernst van de situatie is ons helemaal duidelijk. Er is geen twijfel over de noodzaak om goed te kijken welke bijdrage we kunnen leveren."

Bij verschillende topclubs in Europa hebben spelers een akkoord bereikt over het inleveren van loon vanwege de financiële gevolgen van het coronavirus. In Nederland wordt ook over gepraat, maar er is nog geen overeenstemming bereikt.

De spelersvakbonden VVCS en ProProf willen eventuele kortingen op salarissen van voetballers centraal regelen. De vakbonden hadden donderdag nog een "constructief overleg" met werkgeversorganisatie FBO. Alle partijen spraken af er inhoudelijk niks over te zeggen.

"Die gesprekken respecteren we natuurlijk", aldus Afellay. "De vakbonden vertegenwoordigen ook ons als spelersgroep en PSV als club. We rekenen er op dat er snel duidelijkheid komt."

Grote financiële gevolgen in profvoetbal

Algemeen directeur Toon Gerbrands benadrukt vrijdag tegen De Telegraaf dat de financiële gevolgen van de coronacrisis groot zijn in het profvoetbal.

"Als we de eerste competitiehelft zonder publiek moeten spelen, is de impact 15 miljoen euro. Dan kom je er niet met alleen het inleveren van salaris. Dan kun je aan weinig knoppen meer draaien, moet je misschien wel een speler verkopen om een financieel gat te dichten."

De PSV-directeuren maakten vorige week al bekend 20 procent van hun loon in te leveren zolang er zonder publiek wordt gespeeld.

Feyenoord-directeur Mark Koevermans vertelde vrijdag dat ook de Rotterdamse club in gesprek is met zijn spelers over het inleveren van salaris.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.