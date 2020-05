Bij 1. FC Köln hebben drie mensen positief getest op het coronavirus. Volgens het protocol van de Bundesliga-club wordt het trio veertien dagen in quarantaine geplaatst en kan de groepstraining gewoon doorgaan.

Alle spelers, trainers en leden van de staf van FC Köln zijn donderdag getest op het COVID-19-virus en dat leverde drie positieve gevallen op.

De club maakt de namen niet bekend, maar meldt vrijdag in een verklaring op zijn eigen site wel dat de drie geen symptomen hebben.

"De training van FC Köln kan gewoon doorgaan als gepland, met de maatregelen voor hygiëne en infectiecontrole die we al gebruiken sinds we op 6 april weer zijn gestart met trainen", schrijft de club. "De voorwaarde hiervoor is dat relevante personen verder getest worden."

Organisator DFL bevestigde donderdag dat alle spelers in de Bundesliga en de Tweede Bundesliga verplicht getest zullen worden op het coronavirus. Dit is een belangrijke maatregel in het plan van de DFL om het seizoen in de twee hoogste divisies in Duitsland nog deze maand te hervatten.

De Bundesliga hoopt op 9 mei of op 16 mei weer verder te gaan met de competitie. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van de Duitse regering. Die zal hoogstwaarschijnlijk aanstaande woensdag een besluit nemen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.