Feyenoord verwacht volgend seizoen flink te moeten bezuinigen door de coronacrisis. De Rotterdamse club is daarom onder meer in gesprek met spelers en trainers over het inleveren van salaris.

Feyenoord loopt net als alle andere profclubs veel inkomsten mis omdat het seizoen 2019/2020 vorige week definitief werd gestaakt met nog acht speelrondes te gaan. De nummer drie van de Eredivisie denkt bovendien dat er een goede kans is dat er dit hele jaar geen publiek meer bij wedstrijden mag zijn.

"Zo kwaad en zo erg als we het kunnen inschatten, moeten we dan rekening houden met een bezuinigingsoperatie van 20 tot 30 procent", zegt algemeen directeur Mark Koevermans, die benadrukt dat Feyenoord dit seizoen aan alle verplichtingen kan voldoen, vrijdag tegen Rijnmond.

Volgens Koevermans zal iedereen bij Feyenoord moeten bijdragen aan de bezuiniging, dus ook de selectie die vrijdag voor het eerst weer op het trainingsveld stond. "We zijn met spelers in gesprek. We moeten met z'n allen wat gaan doen en de breedste schouders moeten daarbij ook de zwaarste lasten dragen."

Spelersvakbond is in gesprek met clubs

Voorlopig zijn er nog geen Nederlandse clubs die een akkoord hebben bereikt over salariskorting bij spelers. De directies van PSV en Willem II hebben al wel aangekondigd 20 procent van hun eigen loon in te leveren zolang er zonder publiek wordt gespeeld.

De spelersvakbonden VVCS en ProProf willen eventuele kortingen op salarissen van voetballers centraal regelen. De vakbonden hadden donderdag nog een "constructief overleg" met werkgeversorganisatie FBO. Alle partijen spraken af inhoudelijk niks te zeggen over de gesprekken.

Voetbalbond KNVB vreest dat de coronacrisis de profclubs in totaal 400 miljoen euro gaat kosten en vroeg de overheid daarom vorige week al om financiële hulp.

