De Engelse voetbalbond (FA) heeft Kieran Trippier officieel aangeklaagd vanwege het overtreden van de regels omtrent wedden op voetbalgerelateerde evenementen.

De 29-jarige rechtsback wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het inzetten van geldbedragen op zijn eigen overgang van Tottenham Hotspur naar Atlético Madrid in juli 2019.

"Kieran Trippier is in staat van beschuldiging gesteld vanwege het vermeende overtreden van de wedregels van de FA", liet de Engelse voetbalbond weten in een verklaring.

De FA verdenkt Trippier specifiek van het overtreden van de regels dat voetballers zelf niet mogen inzetten op voetbalgerelateerde zaken (zoals uitslagen, transfers of straffen) en andere personen geen voorkennis over zulke zaken mogen verschaffen.

Trippier heeft tot 18 mei om officieel te reageren op de aanklacht. In een eerste reactie liet de negentienvoudig Engels international weten zelf niet gewed te hebben op voetbalzaken en ook niet financieel geprofiteerd te hebben van een weddenschap van iemand anders.