De afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder in Stadion Galgenwaard in Utrecht is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld.

Het duel tussen twee sterrenteams met daarin oud-ploeggenoten met wie Sneijder speelde bij Oranje, Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray stond gepland voor 3 juni, maar het kabinet heeft alle evenementen verboden tot 1 september.

Het is nu de bedoeling dat de afscheidswedstrijd plaatsvindt op 9 juni 2021, de dag dat Sneijder zijn 37e verjaardag viert. "Onder voorbehoud. Want de KNVB heeft het speelschema voor volgend seizoen nog niet bekendgemaakt", zegt zaakwaarnemer Guido Albers vrijdag tegen RTV Utrecht.

Sneijder, de recordinternational van Oranje met 134 interlands, speelde in december 2018 in dienst van het Qatarese Al Gharafa zijn laatste officiële wedstrijd en kondigde afgelopen augustus aan dat zijn actieve carrière definitief voorbij is.

De geboren Utrechter had trainers José Mourinho en Bert van Marwijk en oud-topspelers als Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, Mark van Bommel, Jari Litmanen, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu en Marco Materazzi uitgenodigd voor zijn afscheidswedstrijd.