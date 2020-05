De UEFA heeft de KNVB vrijdag in een brief gesteund in het verkiezen van Willem II boven FC Utrecht bij het vergeven van een Europees ticket. De brief, die in handen is van de NOS, is ook naar FC Utrecht gestuurd.

FC Utrecht laat aan NU.nl weten de brief te hebben ontvangen, maar wil er vooralsnog niet op reageren.

"Over toelating tot de Europa League 2020/2021", citeert de NOS uit de brief. "Indien een nationale bond om legitieme redenen een besluit neemt over het voortijdig beëindigen van de bekercompetitie, dan kan geen winnaar worden aangewezen op sportieve gronden."

"Met inachtneming van de reglementen betekent dit dat de hoogst geklasseerde, niet-gekwalificeerde club van de nationale competitie (Willem II, red.) zich kwalificeert voor de Europa League 2020/2021 in de ronde die initieel is voorbehouden voor de laagst geklasseerde club in de competitie die aanspraak maakt op Europees voetbal."

FC Utrecht meent recht te hebben op ticket

FC Utrecht is boos op de KNVB, want de Domstedelingen vinden dat ze als bekerfinalist en nummer zes van de Eredivisie meer recht hebben deelname aan de tweede Europa League-voorronde dan Willem II, dat de nummer vijf van de competitie is en een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Het Utrecht van coach John van den Brom zou in de bekerfinale tegenover Feyenoord staan, maar de wedstrijd in De Kuip werd door de KNVB geschrapt vanwege de coronacrisis. De voetbalbond hield bij de verdeling van de Europese tickets vervolgens de Eredivisie-ranglijst aan, zoals de UEFA in de brief voorschrijft.

Mogelijk krijgt het vergeven van het Europese ticket juridische nasleep. Dat is sowieso al het geval bij het KNVB-besluit om SC Cambuur en De Graafschap niet te laten promoveren; volgende week vrijdag is daar een kort geding over.

De UEFA moet alle definitieve besluiten van de KNVB en alle andere nationale bonden overigens nog officieel goedkeuren. Uiterlijk 25 mei moeten alle knopen door de bonden zijn doorgehakt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.