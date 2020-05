In navolging van onder meer Ajax heeft ook Feyenoord voorzichtig de training weer hervat. Vrijdag kwamen enkele spelers van de Rotterdamse club voor het eerst in zes weken weer in actie op trainingscomplex 1908.

Onder anderen Jens Toornstra (rechts) en George Johnson mochten aan de slag met coördinator fysieke training Rick Cost. (Foto: Pro Shots)

Renato Tapia en Marcos Senesi deden wat oefeningen met de bal. (Foto: Pro Shots)

De aanwezige spelers hielden tijdens de oefensessie voldoende afstand tot elkaar. (Foto: Pro Shots)

Vanwege de coronamaatregelen was de training besloten en mochten er geen toeschouwers aanwezig zijn. (Foto: Pro Shots)

Hoofdcoach Dick Advocaat liet zich nog niet zien op het trainingsveld. (Foto: Pro Shots)

