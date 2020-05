Het kort geding dat SC Cambuur en De Graafschap tegen de KNVB hebben aangespannen, dient volgende week vrijdag 8 mei om 10.00 uur in Utrecht. De clubs vechten het besluit om ze niet naar de Eredivisie te laten promoveren aan.

Een week geleden besloot de KNVB om op basis van het definitief stopgezette seizoen geen clubs te laten promoveren en degraderen. Vooraf werden alle Eredivisie- en Eerste Divisie-clubs om hun mening gevraagd, maar de voetbalbond nam uiteindelijk zelf een beslissing.

"Cambuur en De Graafschap vinden dat het besluit beleidstechnisch en inhoudelijk niet goed is genomen", zegt Dolf Segaar, de advocaat van beide clubs, vrijdag tegen NU.nl over het aanspannen van een kort geding.

"Het is qua procedure niet goed verlopen, omdat het reglement andere mogelijkheden bood. De clubs vinden dat er een formelere procedure gevolgd had moeten worden. Dat hopen we volgende week vrijdag te bepleiten."

Het KNVB-besluit leidde tot woede bij Cambuur en De Graafschap, die hard op weg waren naar promotie. "Ik wil er geen kansberekening op loslaten, maar er zijn argumenten die ik sterk genoeg vind om aan de rechter voor te leggen", aldus Segaar.

Eredivisie naar twintig clubs?

Cambuur en De Graafschap lijken nu te willen aansturen op een Eredivisie met twintig clubs, een scenario dat eerder werd afgeschoten door de KNVB. Segaar kan dat niet bevestigen.

"Daar vragen we in ieder geval niet om, maar het zou een uitkomst kunnen zijn", zegt de advocaat. "Er zijn verschillende varianten. We vragen niet om een ander KNVB-besluit, maar om het ongedaan maken van het huidige besluit. Het is vervolgens aan de planners hoe dat dan moet worden vormgegeven."

Naar verluidt staat een groot deel van de Keuken Kampioen Divisie-clubs inmiddels achter een plan om de Eredivisie uit te breiden. Ze willen in dat geval wel een financiële vergoeding voor de kosten die worden misgelopen.

Bij het kort geding krijgen Cambuur, De Graafschap en de KNVB de kans om hun argumenten aan te dragen. De rechter zal daar vervolgens over oordelen. Een uitspraak volgt doorgaans binnen twee weken.