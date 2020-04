De Portugese voetbalcompetitie en het bekertoernooi kunnen eind mei worden hervat, zo kondigde premier António Costa van het Zuid-Europese land donderdag aan.

Andere competitiesporten blijven vanwege de coronacrisis voorlopig wel verboden in Portugal. "Voor de Primeira Liga en de bekerfinale maken we daarop de enige uitzondering", liet Costa weten. Het is nog onduidelijk wanneer de competitie exact wordt hervat.

Wel zullen de wedstrijden onder de nodige voorwaarden worden afgewerkt. Er zal geen publiek aanwezig zijn in de stadions en een door de Primeira Liga opgesteld gezondheidsprotocol moet worden goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid.

Tevens mag er alleen gebruikgemaakt worden van veilige stadions waarin de maatregelen vanwege het coronavirus goed kunnen worden uitgevoerd.

De Portugese competitie ligt sinds 12 maart stil. Met nog tien speelrondes voor de boeg heeft koploper FC Porto een punt voorsprong op Benfica. Die twee clubs staan ook tegenover elkaar in de Portugese bekerfinale. Voor die wedstrijd moet nog een nieuwe datum worden vastgesteld.

In Portugal zijn tot nu toe iets meer dan 25.000 mensen positief getest op het coronavirus. Van hen overleden er 989.

